Ternitoday.it - Arvedi Ast “gela” tutti: nessuna firma sull’accordo di programma senza soluzioni ai costi energetici

Leggi su Ternitoday.it

La voce dell’azienda è arrivata. Ma probabilmente non era questo il messaggio che si sperava di ricevere. Poche righe in una nota che però mettono un punto abbastanza significativo alla vicendaAst, all’indomani del summit che in Regione ha messo di fronte Palazzo Donini, Comune di Terni e.