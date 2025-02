Laspunta.it - Artena, 3890 pannelli fotovoltaici vicino alla Fassa.

Non bastava il raddoppio dello stabilimento dellae Bortolo, non bastava l’impianto dei rifiuti, non bastava la biogas, ora arriva l’autorizzazione concessa dCittà Metropolitana di Roma per la costruzione, nei pressi dello stabilimento della, di un impianto fotovoltaico disu un’area di 3 ettari e mezzo.L’impianto fotovoltaico, autorizzato ad ottobre del 2024 avrà una potenza di picco di produzione elettrica di 2334 Kw e una produzione annua di 3 milioni e 873 kwh. Sul fronte strada sorgerà il parco fotovoltaico e sullo fondo laL’impianto vedrà anche la realizzazione di una cabina di trasformazione per immettere l’energia in rete. A presentare il progetto è stata la NV Sviluppi energetici di Roma che ha acquisito i terreni per i prossimi venti anni e ha siglato un accordo con E-distribuzione per riversare l’energia prodotta dal fotovoltaico nella distribuzione.