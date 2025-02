Ilrestodelcarlino.it - Arriva l’ok ai lavori per riparare due chiese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approvati gli interventi di riparazione danni e rafforzamento locale delledei Santi Vittore e Corona e Santa Maria Assunta, a Cingoli. Dalla documentazione si evince che la realizzazione della prima chiesa iniziò il 14 marzo del 1925 su progetto del prete/architetto Giuseppe Verdenelli, il quale in seguito a una consistente eredità ricevuta, unitamente a donazioni effettuate da cittadini cingolani, realizzò l’idea di edificare una nuova chiesa nella sua frazione natale. L’edificio ha subito danni limitati a seguito del sisma 2016, anche grazie agli interventi che lo hanno interessato in seguito al sisma 1997; in particolare sono state messe in evidenza criticità riscontrate nelle volte in camorcanna della navata centrale e del transetto e negli archi, elementi questi che hanno subito interventi solo parziali nella precedente ristrutturazione.