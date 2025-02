Lanazione.it - Arriva il ’Tecnico per il turismo’. Il Fossombroni fa spazio al futuro. Prima scuola con la formazione

Leggi su Lanazione.it

GROSSETOAlil primo corso in quattro anni per Tecnico del turismo. La novità è stata lanciata lo scorso anno dal Ministero dell’istruzione e del merito. Un’opportunità per gli studenti che in Maremma èta quest’anno. Il corso, rivolto agli studenti che stanno per conseguire la licenza media in questo anno scolastico, sarà operativo a partire da settembre 2025. È possibile iscriversi fino a lunedì. È la dirigente scolastica del, Manuela Carli, a spiegare in cosa consiste questo nuovo percorso formativo. "Il modello 4+2 è estremamente innovativo ed è pensato per formare tecnici specializzati – ha detto - nel nostro caso nel settore del turismo, non in 5 ma in 4 anni, al termine dei quali gli studenti sostengono l’esame di maturità. Conseguito il diploma, hanno tre possibilità: proseguire con il "più 2", ovvero 2 anni presso l’Its Academy di filiera e ottenere il titolo di tecnologo, un diploma di livello europeo 5, equivalente a una laurea triennale; iscriversi all’università; entrare direttamente nel mondo del lavoro".