Arrestato nella notte con hashish

Un’altra operazione di droga a Vecchiano.fra giovedì e venerdì, a Vecchiano, i militari del Comando Stazione carabinieri di Migliarino hannoun cittadino italiano, residente a Vecchiano, celibe, per detenzione sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nello specifico, prima di mezza, nel transitare in una piazza di quel centro l’attenzione dei militari è stata attirata da un gruppo di ragazzi e in particolare da uno di loro. I carabinieri hanno deciso di controllare quindi quel ragazzo: l’esito degli accertamenti ha permesso - da quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma – di rinvenireesclusiva disponibilità di questi 4 panetti di sostanza stupefacente didel peso complessivo di 100 grammi circa e 100 euro in denaro contante. I militari hanno perquisito anche l’abitazione del giovane.