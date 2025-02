Ilgiorno.it - Arredare con la luce

Bises Sarà capitato a tutti noi di trovarci in un nuovo quartiere, in una strada che non bazzichiamo spesso e dopo una cena imboccare il percorso verso casa a piedi. Tra le abitudini più comuni c’è quella di guardare all’insù, verso le finestre con le luci accese, come se potessimo essere ospiti di chi a quell’ora è sveglio e si attarda. Sbirciamo librerie, indoviniamo chi può abitare quegli spazi e inventiamo storie. Lì, dove spicca quella veduta ottocentesca ci vive un notaio in pensione, accanto invece quella lampada è per forza di una fricchettona, nel palazzo accanto, secondo me una famigliola disordinata ma felice! Così mi sovviene la frase che mi ha detto Laura, pronipote di Renzo Del Ventisette, “Laarreda” mentre lampadari e appliques antiche fanno da sfondo nello storico negozio di viale Premuda aperto dal bisnonno nel 1948.