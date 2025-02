Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande si dà al balletcore con un abito nude cage di Dior ai Critics Choice Awards 2025

Dopo aver saltato i Grammy,è tornata sotto i riflettori con un look da sogno. La cantante e attrice ha brillato ai, dove è candidata come Miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Wicked. Per l’occasione, ha scelto unfirmato, caratterizzato da dettagli floreali e una cascata di frange che ha reso il tutto ancora più etereo.Ma quanto ci piacetutta) aiha sfilato da sola sul red carpet, ma tra i presenti c’erano anche il suo compagno Ethan Slater e la collega Cynthia Erivo. La sua scelta di stile ha rapidamente conquistato i social, con fan e fashion addict che hanno elogiato il suo outfit sofisticato e romantico.Dopo un piccolissimo periodo lontano dai red carpet,sembra essere tornata più in forma che mai.