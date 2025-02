Ilgiorno.it - Aria di San Valentino. Passeggiate e serenate. È Vigevano in love

(Pavia) Amare vuol dire guardare nella stessa direzione e, magari, le stesse bellezze. In occasione di San, torna per la IX edizione "in" con un nuovo programma ricco di suggestioni ed eventi per gli innamorati che avranno la possibilità di prenotare e scegliere fra diverse proposte. Organizzata da Diapason consortium con il patrocinio del Comune di, propone un programma di iniziative che vanno dalla passeggiata romantica alla serenata d’amore senza dimenticare una cena speciale. La passeggiata romantica è prevista tra castello e centro storico, un viaggio indietro nel tempo nel quale si narra di una giovanissima duchessa, Beatrice, fedele, affabile e virtuosa sposa del Duca, Ludovico, ambizioso, malandrino e fedifrago, ma sentimentale. Ovviamente non può mancare un racconto su Eleonora, attrice incline a intrecciare relazioni sfortunate, e Gabriele, famoso scrittore italiano, solito collezionare amanti.