Aquila, emergenza difesa contro Seravezza

Un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio della partita di domani con ile rossoblù con il lutto al braccio. Montevarchi sportiva ricorderà così Mauro Capoduri, indimenticabile terzino dell’negli anni 80 prematuramente scomparso nei giorni scorsi. Il difensore, che fece parte del gruppo vincente di Carletto Caroni protagonista nella stagione ‘83/’84 della promozione in C2 e della vittoria nella Coppa Italia Dilettanti, era rimasto molto legato ai colori montevarchini e il tributo alla sua memoria è stato subito richiesto dalla società presieduta da Angelo Livi e avallato dai vertici della Serie D. L’applauso successivo al silenzio del Brilli Peri precederà una sfida che non a caso lo stesso Atos Rigucci ha etichettato come "difficilissima". Del resto i verdeazzurri versiliesi, guidati da Lucio Brando, stanno confermando le previsioni estive quando diversi addetti ai lavori li indicavano già tra i legittimi pretendenti a un posto nell’Olimpo del torneo.