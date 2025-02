Noinotizie.it - Apulia benestante nella narrazione archeologica di Gravina Libro

Di Nino Sangerardi:Ilè “tra tardo neolitico e tardo romano”, pubblicato dal Centro ricerche di storia religiosa in Puglia.Ideato e scritto dall’avv. Giuseppe Schinco, riempie un vuoto di memoria storica einerente il territorio appulo-lucano di Taranto,Bari,Metaponto,Foggia.Gli studi archeologici su Botromagno-e dintorni(Schinco se ne occupa dal 1971) sono in gran parte vergati in lingua inglese.Il prof.Alastair Small,archeologo di fama internazionale–che ha operato per molti lustri,a partire dal 1966, nell’areagravinese—sostiene: “Noi anglofoni abbiamo,temo,non sempre fatto ciò che avremmo dovuto fare per rendere le nostre scoperte accessibililingua italiana.Ildi Schinco è meritorio perchè rende le scoperte archeologiche più facilmente comprensibili all’uomo della strada”.