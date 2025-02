Appena usciti dallo studio la moglie… Affari tuoi Pierluigi rifiuta tutte le offerte del dottore | è finita così

Leggi su Caffeinamagazine.it

Adè arrivato il turno didalla Puglia, che venerdì 7 febbraio ha iniziato la partita con il pacco numero 12. “Vengo da San Ferdinando di Puglia, ma per amore di Eleonora vivo a Margherita di Savoia” ha spiegato il concorrente che di mestiere è consulente informatico mentre la moglie, presente al suo fianco, un’insegnante di sostegno. La partita diinizia tra pacchi rossi e blu che sfumano poi si caratterizza per i no rifilati a ogni offerta del.Il primo assegno triturato è di 30mila euro, poi il rifiuto di cambiare pacco e anche dopo i tiri successivi che fanno sfumare la possibilità di vincere prima 50, poi 200mila e infine i 50mila euro dicono no anche all’offerta di 25mila euro. “Dai facciamo un po’ di scena, non lo so forse li tengo, sono tanti soldi.