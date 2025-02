Lanazione.it - Anziana sventa la truffa, finti carabinieri in manette

Leggi su Lanazione.it

Empoli, 8 febbraio 2025 –avvocati, falsio poliziotti e fantomatici tecnici di luce o gas, queste sono solo alcune delle ben rodate tecniche di raggiro messe in atto daitori nei confronti delle vittime vulnerabili, che nella maggior parte dei casi sono gli anziani. Fenomeno criminali che fanno leva su uno stato di choc creato alle vittime tirando in ballo familiari o persone care, dove per scongiurare ogni possibili conseguenza negativa vengono richieste somme di denaro in contanti o gioielli. Ad Empoli, però, una di queste odiose truffe è stata smascherata e gli autori sono stati arrestati grazie all’intuizione della vittima e dei suoi familiari e al tempestivo intervento della polizia. A finire nel mirino una signora di 75 anni. Due malviventi, un 42enne e un 27enne, entrambi originari della Campania, avevano telefonato alla signora e spacciandosi perle avevano detto che il figlio aveva provocato un grave incidente investendo un’donna.