Anticipo Serie A, Torino-Genoa 1-1

22.46 Finisce in parità la sfida dell'Olimpico-Grandetra granata e. Partita bloccata, anche se i granata ci provano, soprattutto con Vlasic. Poi, a fine 1° tempo, Toro avanti grazie a un autogol:sul corner di Lazaro,il pallone carambola sulla testa di Thorsby e poi in rete (47'). Nella ripresa ilsembra pagare il colpo e il Toro sfiora il raddoppio. Ma c'è la reazione: prima Maripan 'mura' Zanoli,poi Messias serve in area Pinamonti il cui tiro, toccato da Maripan, supera Milinkovic-Savic (68'). E' l'1-1 definitivo.