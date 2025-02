AnmCesare Parodi è il nuovo Presidente

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.03 Cesare, 62 anni, guiderà l'Associazione Nazionale Magistrati per i prossimi anni.Succede a Giuseppe Santalucia. Subito dopo l'elezioneha confermato lo sciopero indetto per il 27 febbraio contro la riforma della giustizia, voluta dall'Esecutivo. "Chiederò in tempi brevi un incontro con il Governo. Non possiamo rinunciare a nessuna strada per la difesa della magistratura, è un momento delicato e non possiamo commettere errori" così il neo eletto. Meloni:"Sì incontro,auspico si riprenda da subito sano confronto".