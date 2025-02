Anm Parodi | chiederò incontro a governo non lascio nulla di intentato

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 8 feb. (askanews) – “Ritengo indispensabile chiedere una in tempi strettissimi uncon il: Voi mi direte che è inutile.può darsi. Mi direte che è un atto di servilismo. no, non credo. Noi siamo un potere dello Stato, siamo cittadini che stanno portando avanti una battaglia per difendere la Costituzione su cui abbiamo giurato. Io credo che sia legittima almeno la nostra richiesta. In tempi brevi perché invade in base a quella che sarà la risposta, che potrà essere un diniego, a cui magari non rispondono nemmeno o magari ci rispondono col fatto formale o magari ci ricevono ma non diconodi interessane. Bene acquisiamo elementi di valutazione: noi non possiamo rinunciare a nessuna delle strade per portare avanti una difesa della magistratura per come noi la conosciamo e per come vorremmo che continuasse ad essere.