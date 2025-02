Secoloditalia.it - Anm, il nuovo presidente Parodi chiede un incontro al governo. Meloni: richiesta accolta

«Lo sciopero è stato deliberato, oggi sicuramente non è stato revocato. Tutto ciò che accadrà nei prossimi giorni sarà condiviso con la Giunta». Lo ha spiegato il neo elettodell’Anm, Cesare, subito dopo la proclamazione., 63 anni a maggio, esponente di Magistratura Indipendente, il gruppo più moderato delle toghe, svolge funzioni di procuratore aggiunto a Torino. «Speriamo di essere ricevuti del– ha aggiunto poi parlando con i cronisti – ci contiamo, se non sarà così ne prenderemo atto. Non siamo qua per fare un discorso corporativo, ma per difendere una forma di giurisdizione che riteniamo rispondente alle esigenze dei cittadini».ha sottolineato inoltre che «le leggi le fa il Parlamento, le decide il, ma come tutti gli altri cittadini possiamo dire la nostra e far valete le nostre ragioni».