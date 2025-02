Terzotemponapoli.com - Anguissa già 5 reti: è il suo record personale

Il Corriere dello Sport si è focalizzato sul momento di Andrè-Frank Zambo, centrocampista del Napoli. Il camerunense è stato il calciatore del mese di Gennaio. Si è distinto anche a suon di goal. Il Napoli, poi, si starebbe impegnando per il suo rinnovo di contratto. Di seguito quanto scrive il quotidiano sportivo a riguardo., stagione di altissimo livello sotto la guida di ConteCosì il CDS: “Gennaio ha visto trionfare Frank Zambocome “Player of the Month di Serie A. Il camerunense sta disputando una stagione di altissimo livello sotto la guida di Conte, migliorando anche i suoi traguardi personali. Un dato è la sintesi perfetta: nelle ultime otto di campionato, dall’Udinese alla Roma, dei 17 gol realizzati dal Napoli, 7 contengono la firma di. Ovvero 4 gol e 3 assist.