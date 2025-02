Sololaroma.it - Angers-Marsiglia, il pronostico di Ligue 1: azzardo sulla combo

La1 è arrivata alla 21ª giornata e tra le sfide più interessanti troviamo-Olympique, che avrà inizio alle ore 20:45 del 9 febbraio, a conclusione del turno. Le due squadre si trovano in una situazione opposta in classifica e per questo motivo sarà interessante scoprire l’attitudine con cui entrambe le formazioni scenderanno in campo., come arrivano le squadre al matchL’è la squadra più in difficoltà tra le due: con un 12° posto in classifica, i bianconeri non possono ancora definirsi totalmente al sicuro in questa parte del campionato. Infatti i punti di distacco con il St-Etienne, al terzultimo posto, è di 5 punti. Lo scorso match contro il Le Havre si è rivelato abbastanza concitato e nonostante l’espulsione di Rao-Lisoa al 10?, la squadra è riuscita ad acciuffare il pari all’ultimo secondo.