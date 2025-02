Ilrestodelcarlino.it - Angelini attesa a Riccione. Terza piazza da difendere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ecco il primo appuntamento caldo del girone di ritorno del campionato di volley di serie B1 femminile per l’ElettromeccanicaCesena che oggi sarà di scena aal Pala Fontanelle, con fischio d’inizio del match alle 18. Entrambe le formazioni arrivano da una vittoria netta 3-0: Cesena contro Mestrino,contro Clementina 2020. Si annuncia un derby molto combattuto, visto che le bianconere sono avanti di una sola lunghezza in classifica (27 punti) e difendono laposizione che vale l’accesso ai playoff, mentre, con le ex Gugnali e Morolli, farà di tutto per scalzare Benazzi e compagne. All’andata il semaforo verde fu per Cesena che esaltò i propri tifosi con un’ottima gestione del cambiopalla. "Contro Mestrino – commenta Irene Caniato – ci aspettavamo una partita imprevedibile: loro, senza nulla da perdere, potevano metterci in difficoltà, ma noi siamo state brave a partire compatte e a pensare unicamente a noi stesse.