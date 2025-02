Vanityfair.it - Angelina Jolie: «Fumavo due pacchetti di sigarette al giorno, poi grazie a Lara Croft e ho scoperto che potevo fare cose che non sapevo di poter fare»

L’attrice ha raccontato come la preparazione per vestire i panni dell’iconico personaggio le abbia cambiato la vita: «Mi allenavo tre volte al, e il mio corpo in quel periodo non voleva altro che buon cibo, acqua e riposo. Non ho più fumato, penso di averlo fatto una o due volte»