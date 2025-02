Oasport.it - Andy Diaz apre l’anno con una bella misura. Hess pesca il mondiale stagionale

Leggi su Oasport.it

ha aperto la propria stagione con un brillante balzo da 17.31 metri a Metz (Francia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale per importanza). Il fuoriclasse di origini cubane, medaglia di bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi 2024 (alla sua prima uscita con la maglia azzurra), ha scelto l’appuntamento in terra transalpina per fare il proprio debutto e può ritenersi particolarmente soddisfatto, anche perché ha lasciato una trentina di centimetri all’asse di battuta e i margini di miglioramento in rincorsa sono notevoli.Il nostro portacolori ha trovato lavalida all’ultimo tentativo, dopo che aveva aperto la gara con 16.80 e aveva superato i diciassette metri alla seconda prova (17.09), seguita da due rinunce intervallate da un nullo prima della stoccata conclusiva.