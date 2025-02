Ilgiorno.it - Andrea, talento giovane di Cernusco: "Vorrei suonare con Ultimo e Lazza"

A soli quindici anni,Corrado,della musica, ha già impressionato per la sua straordinaria capacità compositiva. A fine 2024 il liceale diha pubblicato il primo album di brani originali al pianoforte: "Nuvole". Raccoglie sei inediti che sono però un’unica storia. Inizia con "Guardando la pioggia", finisce con "Notte", in mezzo il racconto "della gioia di scoprirsi ancora vivi proprio quando si credeva di aver perso tutto - spiega l’artista -. È la storia di una persona che dopo una tempesta in mare aperto naufraga e si salva. Felice riscopre la bellezza della vita guardando anche un semplice volo di rondini". "Sei brani da ascoltare uno dopo l’altro, senza interruzioni", suggerisce. Che ha le note nel sangue, i primi passi nel campo a 12 anni alla Ricordi Music School, un percorso che si è rivelato subito promettente.