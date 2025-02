Thesocialpost.it - Andrea Prospero, cosa non torna nella sua morte e perché è difficile pensare a un suicidio

Leggi su Thesocialpost.it

aveva 19 anni e aveva da poco iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Dopo aver terminato le scuole superiori, si era trasferito da Lanciano, la sua città, a Perugia per studiare Informatica all’università. Con lui, in questa esperienza, c’era anche la sorella gemella Anna, con cui aveva un rapporto stretto e quotidiano.Iscritto alla facoltà da ottobre,si preparava per il suo primo esame previsto a febbraio. Viveva in una stanza condivisa con altri studenti in un ostello, conducendo una vita apparentemente normale, come tanti altri giovani fuori sede. Tutto cambia il 24 gennaio, giorno della sua misteriosa scomparsa.Quel giorno, intorno alle 13.00,aveva scambiato messaggi con Anna per accordarsi su un pranzo alla mensa universitaria. Poi, il suo telefono si spegne e di lui non si hanno più notizie fino al 29 gennaio, quando viene ritrovato senza vita in una stanza di un b&b, a pochi passi dall’ostello.