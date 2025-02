Andrea Delmastro | Il tribunale mi sta per condannare ma io non mi dimetto

Leggi su Open.online

Il sottosegretario alla Giustiziaè accusato di rivelazione di segreto d’ufficio a Roma. Il 20 febbraio è attesa la sentenza. La storia è quella che risale al 31 gennaio 2023 e coinvolge il coinquilino e compagno di partito Giovanni Donzelli. Il quale si è presentato in parlamento per rivelare le visite ricevute dall’anarchico Alfredo Cospito al 41bis. In particolare quelle degli eletti Pd Debora Serracchiani, Walter Verini eOrlando. Proprio grazie a informazioni passategli da. Che secondo l’accusa non poteva farlo.oggi dice al Foglio: «Ilmi condannerà. Me lo sento. Ma non mi dimetterò»La storiadice che il suo caso e quello di Daniela Santanchè sono diversi. Per questo dice che non intende dimettersi. Anche se è dubbioso: « No, spero di no.