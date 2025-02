Ancora paura per le vie di Focene | giovani rincorsi da due pitbull

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 8 febbraio 2025 –panico per le vie di: per i residenti sembra non esserci tregua perché sonoimpauriti ad uscire di casa per timore di un’aggressione da parte di cani. In particolare, nella serata di ieri, duesono stati avvistati mentre rincorrevano alcuni, come segnalato dai residenti con molti post sui social. “Non possiamo vivere nel terrore” è il grido dei residenti che chiedono interventi per risolvere la questione e ripristinare un quieto vivere.“Solo il tempestivo intervento di alcuni cittadini ha evitato conseguenze più gravi”, hanno dichiarato i capigruppo di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo.L’episodio, infatti, si è verificato dopo l’aggressione ai danni di una giovane (leggi qui) avvenuta il mese scorso. Ma non sarebbero casi isolati: “Un fatto che suona come una beffa, considerando che proprio nella mattinata di ieri, 7 febbraio – proseguono i capigruppo alcuni cittadini dihanno incontrato il Sindaco di Fiumicino per affrontare il problema della sicurezza legata agli animali pericolosi.