Ancora ferrovie nel caos: guasto sulla linea vicino Bologna, ritardi di oltre due ore

sulle linee ferroviarie italiane, dopo i disagi delle ultime settimane che avevano sollevato tante polemiche. Dalle 9.15 della mattina dell’8 gennaio, la circolazione è rallentataAlta velocità in direzione Firenze per unalla stazione dicentrale.Leggi anche: “Ha violato il segreto”. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) denuncia il procuratore Lo VoiAl momento sono in corso interventi dei tecnici che stanno tentando di risolvere l’inconveniente. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti e fermare aCentrale Superficie anzichéCentrale AV. Il solo treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:13) viaggia con un un ritardo di100 minuti, con tanti utenti già insorti in rete per segnalare i forti disagi.