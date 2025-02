Gqitalia.it - Anche Superman non può fare a meno del profumo

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Di David Corenswet possiamo sicuramente dire che è uno degli attori più promettenti e affascinanti di Hollywood. E la cosa è subito chiara dalle prime battute. Classe 1993, nato a Filadelfia da una famiglia che da subito ha incoraggiato la sua passione per la recitazione, dopo essersi formato alla prestigiosa Juilliard School di New York ha mosso i primi passi a teatro. Lasciare la scuola di recitazione è stato un momento cruciale nella vita di Corenswet. «È stato il passaggio dalla teoria alla pratica, la fine degli studi formali e l'inizio di una nuovo percorso nel mondo reale». «Ho iniziato la mia carriera nella parte di Burt in All My Sons di Arthur Miller, un’opera che ho interpretato nella mia città natale, in un grande e storico teatro, l’Arden», ci ha raccontato Corenswet, sottolineando quanto l’esperienza sul palcoscenico abbia influenzato la sua formazione artistica.