Velvetgossip.it - Amici svela i primi ammessi al Serale: ecco le anticipazioni della puntata di domenica 9 febbraio 2025

La diciottesimadi24, il talent show di Maria De Filippi, si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Registrata nel pomeriggio del 7, andrà in onda su Canale 5alle 14. In questo episodio, i telespettatori assisteranno all’annuncio deiallievialla fase finale del programma, il.L’ingresso di Ilary Blasi e la giuriaIlary Blasi, nota conduttrice e giudiceparte canora, ha portato una ventata di freschezza nel programma. La sua presenza ha suscitato grande attesa, soprattutto in un contesto dove le performance musicali sono sempre state al centro dell’attenzione. I concorrenti hanno potuto beneficiare del suo approccio diretto e delle sue critiche costruttive, che hanno stimolato tutti a dare il massimo.Accanto a Blasi, Veronica Peparini ha ricoperto il ruolo di giudice di ballo.