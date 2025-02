.com - Amici 24, puntata 9 febbraio con Ilary Blasi e Veronica Peparini

giudicheranno le esibizioni di canto e di ballo della nuovadel pomeridiano di24Domani, domenica 9, alle ore 14 su Canale 5, Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento di24. A giudicare la gara di canto l’amata e carismatica conduttrice, a giudicare la gara di ballo la coreografa. Si avvicina il serale, nella scuola sono 18 gli allievi in corsa per la vittoria.Chi di loro convincerà i tre prof di categoria e riuscirà a conquistare la maglia oro? Per il canto Luk3, Mollenbeck e SenzaCri, con Lorella Cuccarini come prof di riferimento; Dedde, Nicolò e Trigno, con Anna Pettinelli come prof di riferimento; Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol e Vybes, con Rudy Zerbi come prof di riferimento. Per il ballo Alessia, Chiara e Daniele, con Alessandra Celentano come prof; Antonio, Dandy e Francesca, Asia e Francesco, con Emanuel Lo come prof.