Movieplayer.it - Amici 24, anticipazioni del 9 febbraio: le sfide per il serale e l'arrivo di una nuova latinista

Leggi su Movieplayer.it

Si sta per avvicinare la fase successiva di24. Nel pomeridiano del 9gli allievi si preparano per ile entra unaballerina: ecco le. Tanti colpi di scena si prevedono nella prossima puntata di24, che arriva su Canale 5 domenica 9. Come da consuetudine, il pomeridiano è alle sue battute finali e si cominciano a delineare le squadre per il. I primi spoiler arrivano da Superguidatv e possiamo conoscere chi sono i ragazzi che hanno vinto la sfida e chi accede alla fase successiva. Entra unaballerina: lediLa puntata si apre con il nuovo regolamento di accesso al, voluto dalla maestra Celentano. Ora gli allievi dovranno avere tre "si" dai prof di categoria o .