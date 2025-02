Internews24.com - Amadeus analizza: «Inter scarica a Firenze, la stanchezza è nelle gambe e nella testa. Sullo scudetto rispondo così»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl noto conduttore e tifoso nerazzurro,, commentail momento dell’dopo la sconfitta con la Fiorentinavenuto sulle frequenze di RadioViola,commentail momento della stagione dell’, squadra di cui è tifoso, reduce dalla sconfitta pesante per 3 a 0 contro la Fiorentina.LA SCONFITTA DI GIOVEDÌ CONTRO LA FIORENTINA – «A livello sportivo non è un buon periodo vista la batosta ma la Fiorentina è in gran forma e ben allenata. C’è stato un grande spirito di gruppo nell’emergenza e l’ha giocato una delle partite più brutte, come con il Bologna due anni fa. Ora non ha altre possibilità se non vincere sempre se non vuole regalare loal Napoli. L’haed ha speso moltissimo nel derby che meritava di vincere ed invece se l’è cavata con un pari ed è arrivata a