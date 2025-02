Quotidiano.net - Alunne con il niqab. Il governo dice no: "Rispettare la legge"

MONFALCONE (Gorizia)No al velo integrale in classe. "Lava rispettata: in aula si sta a volto scoperto". Parole nette, quelle pronunciate ieri dal miinistro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il caso è quello di una scuola superiore di Monfalcone, l’Isis Sergio Pertini, e di alcune sueche hanno scelto di frequentare le ore di lezione indossando il, vale a dire il velo islamico integrale che copre soltanto gli occhi. Una scelta fatta –sembra – anche per evitare il rischio di abbandono scolastico. Così prima di entrare in classe alle 8, in una stanza appartata, la referente dell’istituto alza il velo e si sincera che a entrare siano le cinque allieve iscritte. Una prassi non codificata ma adottata dalla scuola. Il caso ha scatenato la polemica politica. "Le regole vanno rispettate, non c’entra il rispetto per le religioni.