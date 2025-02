Ilfattoquotidiano.it - Almasri, le parole del 27enne torturato dal libico: “Governo italiano complice, non vuole porre fine al traffico di essere umani”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

David Yambio, attivista e portavoce di Refugees in Libya, nonché exda, attacca duramente ilMeloni sulla gestione del caso del carceriere: “Penso che questo sia un puro stile mafioso. Sono stato in Libia. So come lavora la mafia lì. Sono stato in molti Paesi africani dove la mafia opera. Se lo dipingi come pericoloso, perché allora lo portate via? Perché non lo trattenete? Questo significa che, dall’altra parte, non c’è la volontà politica da parte dell’attualedialla rete deldi esseriin Libia. Ildi quelle torture e di quei crimini”. Martedì Yambio sarà a Strasburgo, dove parteciperà a una conferenza stampa organizzata dal presidente della sottocommissione Dirittidelll’Eurocamera (Droi), il verde Mounir Satuori.