Secoloditalia.it - Almasri, Latorre striglia la sinistra: “Non si blocca il Parlamento, la sicurezza nazionale è prioritaria”

Leggi su Secoloditalia.it

Il casoè chiuso, il governo si è mosso bene, lase ne faccia una ragione. La pensa così Nicola, un passato da dalemiano di ferro, come Velardi, Minniti e Ronbolino, non certo uno sponsor della premier Meloni. Senatore del Pd per diverse legislature, presidente della commissione Difesa del Senato, oggi docente di Relazioni internazionali all’università Guido Carli, intervistato da La Veritàle opposizioni. E invita a concentrarsi su questioni internazionali urgenti che richiederebbero ” rigore nelle discussioni, all’opposto dei toni urlati e propagandistici che trasmettono un’immagine non adeguata del nostro Paese”.alla: serve rigore non toni urlati per attaccare la premierPeril dibattiti su questa vicenda va avanti da troppi giorni e sta facendo perdere di vista una serie di altri fatti che caratterizzano lo scenario geopolitico.