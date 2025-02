Liberoquotidiano.it - Almasri, la mossa disperata di M5s e Pd: ecco cosa faranno nella sessione di martedì

Leggi su Liberoquotidiano.it

Chiuso, almeno per il momento, il fronte italiano, l'opposizione è adesso al lavoro per portare il “caso” sulla scena internazionale. La prossima tappa è sollevare il polverone nell'aula del parlamento europeo. Grimaldello: il dibattito sulla «protezione del sistema di giustizia internazionale e le sue istituzioni, in particolare la Corte penale internazionale e la Corte internazionale di giustizia», fissato da Strasburgo perprossimo, 11 febbraio. Movimento 5 Stelle e Sinistra italiana - appartenenti al gruppo di The Left - puntano a sfruttare l'appuntamento per tornare sulla vicenda dell'ufficiale di polizia libico. «Il casoapproda anche al Parlamento europeo», esultano gli europarlamentari pentastellati Danilo Della Valle e Gaetano Pedullà. In realtà, il M5S all'inizio aveva chiesto di dedicare un dibattito proprio al «mancato rispetto di un mandato di arresto della Corte penale internazionale: il rilascio e la scorta in Libia di Osama Elmasry Njeem».