Ilgiorno.it - Allevi-Pilotto, scintille in Consiglio: "Accordo che danneggia il Comune"

Leggi su Ilgiorno.it

Accesa la discussione incomunale sulla variante al Pgt per i nuovi studentati, seppur limitata a due figure: l’ex sindaco Darioe l’attuale sindaco Paolo. L’ex primo cittadino non ha contestato la qualità del servizio che verrà reso ai cittadini dopo la riqualificazione, bensì l’iter stesso che ha portato al nuovo, avviatosi dopo la chiusura del precedentedi programma nel dicembre 2022 (tra Regione Lombardia,di Monza, Agenzia del Demanio, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate), che è decaduto portandosi con sé la mancata realizzazione della caserma della Guardia di Finanza, del palazzo dell’Agenzia delle Entrate e di altre sedi utili a Regione e Provincia. Una chiusura, che secondo l’ex sindaco, ha determinato un’evoluzione che "asseconderebbe i continui cambiamenti programmatici e progettuali del Demanio", e "pregiudizievole per ildi Monza", il quale in questo modo sancisce "la rinuncia tombale alle reciproche posizioni creditorie, rinunciando a qualsiasi dei beni che il Demanio si era impegnato a dare in compensazione".