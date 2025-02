Quotidiano.net - Allerta meteo della Protezione civile per domenica 9 febbraio

Roma, 82025 – Questo weekend farà brutto tempo in molte zone d'Italia. Pioverà in tutto il Sud, al Centro sulla costa tirrenica e al Nord Ovest. In Piemonte, sulle zone di confine con la Liguria, e sulle Alpi Marittime nevicherà anche a bassa quota. Piogge forti sono previste in Calabria, Sardegna, Sicilia e Toscana. Farà invece più bello lungo la costa adriatica e al Nord Est, dove ci saranno anche momenti di sole.di preoccupazione Settimana di maltempo Due attacchi cicloniciarancione e gialla Tra Russia e Atlanticodi preoccupazione Le previsioni di Mattia Gussoni, di il.it. segnala che”le precipitazioni colpiranno ancora il Nord Ovest e soprattutto la Sicilia dove i fenomeni saranno abbondanti sul settore ionico: un'altradi preoccupazionedopo quellaCandelora".