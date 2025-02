Sport.quotidiano.net - AlleNatori di calcio, rinnovate le cariche. Mister al comando

L’Associazionedi Pesaro Urbino (Aiac) ha rinnovato il consiglio direttivo (foto). Alla presidenza è stato designato Marco Lazzari al posto di Sergio Antonazzo, vicepresidente Antonio Scocchera, segretario Matteo Luzzi, Paolo Laddomada referentefemminile, Bruno Pezzullo referente pera 5, Vittorio Solomita per la componente Aipac, Gianluca Segarelli e Roberto Ginesi consiglieri. Restano come collaboratori (fortemente voluti dal neo presidente): Sergio Antonazzo, Alberto Zaffini e Graziano Bacchiocchi. Nell’ultima riunione del nuovo consiglio direttivo che si è svolta martedì scorso ai Tre Ponti Fano e in occasione del corso diqualifica Uefa C, ha partecipato anche del presidente Nazionale Aiac Onlus, Marcello Mancini. L’obiettivo è aumentare il numero di associati attraverso corsi di aggiornamento, viaggi studio in società professionistiche, eventi sportivi e workshop con tematiche socio sanitarie, tecniche.