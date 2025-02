Lortica.it - Allarme sicurezza tra Il Matto e Sant’Anastasio: segnalati movimenti sospetti nella notte

di tensione tra le frazioni aretine de Il, dove i residenti hanno segnalato la presenza di individuinei pressi delle abitazioni. L’allerta è scattata grazie alla chat di quartiere creata per monitorare la, nata a seguito dell’ondata di furti che aveva colpito la zona in passato.Il primo episodio si è verificato intorno alle 21 di venerdì 7 febbraio, quando le telecamere didi un’abitazione a Ilhanno rilevatoanomali. Due persone, vestite con abiti scuri e zaini in spalla, sono state riprese mentre si aggiravano nel giardino, apparentemente munite di strumenti per l’effrazione. L’immediato del proprietario e l’intervento tempestivo dei vicini hanno costretto gli intrusi alla fuga prima dell’arrivo della polizia.