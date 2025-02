Dayitalianews.com - Allarme a Como, truffatori seriali raggirano tre anziani over 80: “Suo figlio ha provocato un incidente…”

Purtroppo quasi non fanno più notizia i casi ditruffati con la tecnica del “finto carabiniere” o del “finto avvocato”, invece è fondamentale continuare a raccontare i tanti casi di truffa che si verificano indistintamente in tutta Italia, da Nord a Sud, per informare le potenziali vittime. Isi stanno specializzando sempre di più, infatti le ultime tecnologie dell’Intelligenza Artificiale hanno permesso di organizzare truffe simulando la voce dei parenti. Recentemente si sono verificati tre casi di truffe nella zona di, cosa che lascerebbe pensare all’azione di, anche se si tratta solo di ipotesi. L’ultimo caso si è registrato a Nesso, in provincia di, dove è stata truffata una donna di 101 anni.Il finto incidente inventato daiL’odioso “modus operandi” è sempre lo stesso: il truffatore ha chiamato la vittima fingendosi un carabiniere e le ha comunicato che ilera rimasto coinvolto in un grave incidente stradale.