Alla NYFW sfila il nuovo corso del brand in bilico tra presente e passato Grazie a completi sartoriali cappotti rigorosi e It Shoes già desideratissime

Nuovi inizi. In una New York Fashion Week orfana di Proenza Schouler (dopo l’addio dei due founder e designer) e Ralph Lauren, tutti gli occhi erano puntati sullata Calvin Klein Collection. Angelina Jolie, dea del quiet luxury: una visione in seta Made in Italy X L’evento, andato in scena nella mattinata newyorchese del 7 febbraio, era atteso per diverse ragioni.