Alla fine il Comune di Bari non sarà sciolto per mafia la scelta di Piantedosi | commissariate tre municipalizzate

Non arriverà nessun commissario aldi, che quindi nonper infiltrazioni mafiose. È quanto emerge dal Viminale, come spiega l’agenzia Ansa, dopo che il ministro dell’Interno, Matteo, non ha portato la proposta di scioglimenti in Consiglio dei ministri, con l’ultimo giorno utile fissato a domenica, come fissato per legge.Dopo quasi un anno, l’amministrazione guidata dal verde Vito Leccese, arrivato dopo il dem Antonio Decaro, può tirare un sospiro di sollievo. I commissari di certo arriveranno per l’azienda locale dei trasposti, l’Amtab, in amministrazione straordinaria dal 26 febbraio 2024; quella della fornitura di gas, l’Amgas; e la Multiservizi, che fornisce il personale per pulizie e portinerie degli edifici pubblici baresi.Le indagini della commissione d’accesso, nominata dal Viminale, ha fatto emergere alcune criticità, nel lavoro svolto tra marzo e settembre 2024.