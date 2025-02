Metropolitanmagazine.it - Alla Fashion Task Force della corte di Re Carlo arriva anche Diesel

Si chiamaSustainable Markets Initiative, ed è stata fondata da ReIII d’Inghilterra nel 2020. Nel periodo in cui era ancora Principe di Galles, ha tenuto a creare unache fosse impegnata su progetti di agricoltura rigenerativa, il Digital Product Passport e la tracciabilità. Oggi è presieduta da Federico Marchetti, e da il suo benvenuto a un marchio italiano:, che fa parte del gruppo Otb di Renzo Rosso.Reha volutonella suaPer Renzo Rosso “la sostenibilità deve diventare uno state of mind per l’intero settoremoda. La, con il supporto di Sua Maestà il ReIII e la leadership di Federico, rappresenta un ulteriore passo verso questo obiettivo. Siamo entusiasti di farne parte e di condividere la nostra visione e il nostro approccio innovativo con gli altri membri.