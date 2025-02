Lanazione.it - Alessia Uccellini al Festival di Sanremo

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 8 febbraio 2025 – Tra pochi giorni prenderà il via la 75esima edizione deldi, kermesse canora per eccellenza del panorama nazionale e non solo. All’edizione di quest’anno sarà rappresentata anche Sansepolcro. Non con un cantante che si esibirà sul palco dell’Ariston, ma con una eccellenza culinaria e gastronomica di prima grandezza. Si tratta di, chef e titolare dello storico ristorante “Fiorentino”, in attività sino dagli albori del 1800. In virtù della selezione della Federazione Italiana Cuochi, è una delle 70 lady-chef incaricate di collaborare con lo spazio “food” di Casa, nel concreto l’area di ospitalità riservata ad artisti, giornalisti e addetti ai lavori del. “Per me è motivo di grande orgoglio” dice“partecipare ad una simile manifestazione.