Biccy.it - Alessandro Basciano sul video choc in discoteca: “Ora parlo io, ecco cosa è successo”

Leggi su Biccy.it

ieri sera fuori laHollywood ha minacciato un ragazzo e ilha fatto il giro del web. A divulgarlo è stato Gabriele Parpiglia che sulla sua newsletter ha scritto:“Mike, un ragazzo alto con gli occhiali (particolare da non sottovalutare), arriva in auto alla. Non fa in tempo a parcheggiare e a scendere che la situazione precipita:lo colpisce con uno schiaffo, facendogli cadere gli occhiali. Volano insulti pesanti, Mike cerca di allontanare, seguono spintoni tra i due. Il resto della scena lo conoscete già perché è documentato nelche ho pubblicato ieri sera. I fatti sono questi, senza bisogno di interpretazioni o alterazioni che potrebbero solo distorcere la verità e aggiungere qualsiasi parola o provare a mistificare la realtà dei fatti accaduti è solo un errore.