Isaechia.it - Alessandro Basciano protagonista di un video choc pubblicato da Gabriele Parpiglia: “Rissa e minacce di morte”. Lui interviene sui social e dà la sua versione dei fatti

Nelle scorse orehasul suo profilo Instagram unin cui si vedecoinvolto in una.Nelin questione che pubblichiamo qui di seguito si nota l’ex Vippone fuori di sé prendersela con qualcuno, prima di essere mandato via. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Successivamente, dopo che la notizia aveva preso piede sui principali canali di informazione,ha voluto fornire la suadei, prima attraverso un postin una delle sue storie, poi in unin cui spiegava nel dettaglio l’accaduto:Il sig.comportandosi come un avvoltoio haunper dipingermi come fa comodo al ‘politicamente corretti’.