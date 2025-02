.com - ALESSANDRA AMOROSO: il “Fino a qui Summer Tour 2025” debutterà l’11 giugno alle Terme di Caracalla

Dopo aver conquistato i palasport italiani,torna live danei luoghi più belli e suggestivi d’Italia con il suo “a Qui”. A grande richiesta si aggiunge ora un nuovo imperdibile appuntamentodidi Roma. Il gran finale delsarà il 24 settembre in Piazza Plebiscito a Napoli.Queste le date del(prodotto e organizzato da Friends and Partners):11– ROMA –diNUOVA DATA26– FERRARA – “FerraraFestival” – Piazza Ariostea3 luglio– MAROSTICA (VI) – “MarosticaFestival Volksbank”12 luglio– TAORMINA (ME) – “Sotto Il Vulcano Fest” – Teatro Antico18 luglio– ASTI – Astimusica, Piazza Alfieri20 luglio– CERNOBBIO (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio)23 luglio– CODROIPO (UD) – Villa Manin26 luglio– MARSCIANO (PG) – Musica Per I Borghi2 agosto– FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli5 agosto– LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose7 agosto– LECCE – “Oversound Music Festival” – Cave Del Duca18 agosto– ROCCELLA JONICA (RC) – RoccellaFestival6 settembre– MACERATA – Sferisterio24 settembre– NAPOLI – Piazza del PlebiscitoL'articolo: il “a quidiproviene da No News Magazine.