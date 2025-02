Oasport.it - Alcaraz inarrestabile a Rotterdam: tanti punti recuperati a Sinner. Il possibile gap nel ranking a fine torneo

Lo spagnolo Carlosè il numero 1 del seeding degli ABN AMRO Open 2025 di tennis,di categoria ATP 500 in corso sul cemento indoor di, nei Paesi Bassi: l’iberico al momento è giunto in semifinale e sta sfruttando il fatto di essere l’unico dei primi tre delATP a giocare questa settimana.Infatti, Jannikha dato forfait prima dell’inizio deled ha scelto di non difendere il titolo a, mentre il tedesco Alexander Zverev giocherà in Sudamerica a partire dal 10 febbraio: nessuno dei primi tre delATP scarterànell’aggiornamento di lunedì prossimo.Nell’aggiornamento della classifica mondiale rilasciato lunedì scorso Jannikera primo a quota 11830, con Alexander Zverev ad inseguire con 8135, a -3695, e Carlosterzo con 7010, a -4820 daed a -1125 dal teutonico.