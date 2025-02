Lanazione.it - Alba tragica alla Rufina: trovano donna morta in casa e il compagno grave dopo tentato suicidio

(Firenze), 8 febbraio 2025 – Si tratterebbe di un caso di omicidio esuicido quello avvenuto. Dove unaè stata trovatain, mentre il convivente hail. Sarebbe stato lui a ucciderla, per motivi che adesso ricostruiscono i carabinieri, intervenuti in via Cesare Pavese all’. Qui si è consumata la tragedia che lascia sotto choc la zona. In mattinata sono iniziati i rilievi da parte della sezione Scientifica dei carabinieri. Una prima ricostruzione parla appunto del femminicidio, avvenuto in, da parte del convivente. Che poi si è lanciato dfinestra. Le condizioni di quest’ultimo sono gravi. Un elisoccorso ha portato l’uomo all’ospedale di Careggi in codice rosso. Per lail personale sanitario non ha potuto che constatare il decesso.