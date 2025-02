Liberoquotidiano.it - Alaska, localizzato aereo disperso: morte le 10 persone a bordo

È statosul ghiaccio marino il piccoloche si è schiantato nell'occidentale mentre era in viaggio da Unalakleet con nove passeggeri e un pilota verso la cittadina di Nome, affacciata sul Mare di Bering nella penisola di Seward. Tutte le 10sono. I soccorritori stavano cercando la posizione nota più recente dell'monomotore della compagnia Bering Air in elicottero quando hanno individuato i rottami. Le autorità, che stanno indagando sulle cause dell'incidente, avevano perso il contatto con l'meno di un'ora dopo il decollo. Il crollo del velivolo segna il terzo, grande incidentenegli Stati Uniti in otto giorni.